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Интерфакс
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей. Персональная ответственность за строительство жилья Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.В источнике
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RT на русском

Путин призвал обеспечить баланс цен и предложения на рынке жилья

RT на русскомвчера в 13:55
Lenta.ru

Путин призвал больше строить в России

Lenta.ruвчера в 13:26
Российская газета

Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими

Российская газетавчера в 13:28
Газета.Ru

Путин положительно оценил меры поддержки строительства жилья

Газета.Ruвчера в 13:33
Известия

Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

Известиявчера в 12:59
ТАСС

Путин заявил о необходимости обеспечить выбор и баланс цен на рынке жилья

ТАССвчера в 12:56
Интерфакс

Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Интерфаксвчера в 13:19

Учитель приговорен к 13 годам колонии за приставания к первоклассницам

Магаданский городской суд приговорил бывшего школьного учителя к 13 годам колонии строгого режима за систематические действия сексуального характера в отношении нескольких учениц первого и второго класса, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Интерфаксвчера в 08:12
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
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Пашинян рассказал о просьбе главы Азербайджана по Нагорному Карабаху

Павел Бедняков / Известия Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нового обострения ситуации с Нагорным Карабахом рассказал о своей беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась в сентябре 2018 года.
РЕН ТВвчера в 13:11
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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В Самарской области в 2020 году по программе «Земский доктор» получат выплаты 70 врачей и 33 фельдшера

В этом году выплаты получили 16 врачей и 6 фельдшеров, в планах выплатить деньги еще 70 врачам и 33 фельдшерам, - рассказала замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губдумы Марина Сидухина.
КП - Самаравчера в 07:27

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ruвчера в 12:31
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
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PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
РБКвчера в 16:35

Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

В июне президент РФ Владимир Путин поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.
Известиявчера в 18:08
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