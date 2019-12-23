Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин потребовал обеспечить поставки улиток в Россию

Президент РФ Владимир Путин обязал Минсельхоз РФ проработать с Россельхознадзором вопрос импорта улиток.
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