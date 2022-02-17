ТАССПутин потребовал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.ТАССПутин подчеркнул, что российская экономика в прошлом году показала хороший результат, компенсировав спад 2020-го и превысила докризисный уровень.Газета.RuВ ближайшие три года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей.Lenta.ruВладимир Путин также призвал «обеспечить устойчивое долгосрочное развитие, что называется, повысить темпы потенциального роста российской экономики».КоммерсантъЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейДума ТВМоя Москва.онлайнМИР 24Мой БрянскDaily MoscowSmotrim.ruТК ЗвездаКоммерсантъТВ ЦентрКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейЯмал-МедиаЦарьградiReactorЭкономика сегодняРБКРоссийская газетаКапитал страныФАННТВТелеканал 360°АМИТЕЛПятый каналРосбалтИзвестияИА Красная ВеснаRT на русскомДума ТВПодробнее о событииПрезидент Путин: реальные доходы россиян должны вырасти не менее чем на 2,5%РИА Новости10:59Путин: доходы населения вырастут в 2022 годуSmotrim.ru10:06Путин напомнил о необходимости решения проблемы роста доходов гражданИнтерфакс - Россия09:02Путин потребовал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%ТАСС09:40Путин потребовал добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5%Телеканал 360°09:37Путин призвал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%RT на русском09:44Путин потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процентаLenta.ru08:59Показать ещёОценить3,4KПоделиться