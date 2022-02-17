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Путин потребовал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%

Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
ТАСС
Путин подчеркнул, что российская экономика в прошлом году показала хороший результат, компенсировав спад 2020-го и превысила докризисный уровень.
Газета.Ru
В ближайшие три года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей.
Lenta.ru
Владимир Путин также призвал «обеспечить устойчивое долгосрочное развитие, что называется, повысить темпы потенциального роста российской экономики».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Президент Путин: реальные доходы россиян должны вырасти не менее чем на 2,5%
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Путин напомнил о необходимости решения проблемы роста доходов граждан
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Путин потребовал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%
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Путин потребовал добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5%
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