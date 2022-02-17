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Путин потребовал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%

Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
ТАСС
По словам Путина, позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер.
ТАСС
Путин заметил, что российская экономика в прошлом году показала «хороший результат», несмотря на сложности пандемии.
Фонтанка.Ру
Владимир Путин также призвал «обеспечить устойчивое долгосрочное развитие, что называется, повысить темпы потенциального роста российской экономики».
Коммерсантъ

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