ТАССПутин потребовал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.ТАССПо словам Путина, позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер.ТАССПутин заметил, что российская экономика в прошлом году показала «хороший результат», несмотря на сложности пандемии.Фонтанка.РуВладимир Путин также призвал «обеспечить устойчивое долгосрочное развитие, что называется, повысить темпы потенциального роста российской экономики».КоммерсантъЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскDaily MoscowМоя Москва.онлайнДума ТВМИР 24ТК ЗвездаРЕН ТВТВ ЦентрКоммерсантъЦентральная Служба НовостейSmotrim.ruКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейЯмал-МедиаiReactorЭкономика сегодняРБКРоссийская газетаКапитал страныCT newsФАННТВRT на русскомТелеканал 360°АМИТЕЛПятый каналРосбалтИзвестияИА Красная ВеснаПодробнее о событииПутин потребовал от экономического блока добиться роста доходов граждан не менее чем на 2,5%Коммерсантъ10:02Президент Путин: реальные доходы россиян должны вырасти не менее чем на 2,5%РИА Новости10:59Путин: доходы населения вырастут в 2022 годуSmotrim.ru10:06Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост реальных доходов россиян в 2022 годуRT на русском14:17Путин потребовал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%ТАСС09:40Путин напомнил о необходимости решения проблемы роста доходов гражданИнтерфакс - Россия09:02Путин потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процентаLenta.ru08:59Показать ещёОценить4,2KПоделиться