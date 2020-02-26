Политика
КоммерсантъПутин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
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Происшествия
Из башни «Федерация» эвакуированы более тысячи человек
"После получения сообщения с угрозой взрыва из башни на время проверки вывели 1100 человек, в том числе 15 детей", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
В Саратове задержаны готовившие массовое убийство подростки
По информации ФСБ, юноши 2005 года рождения состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Политика
Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля
Президент России Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Енисей» в матче за 11-е место на Кубке ФНЛ
В матче за 11-е место на Кубке ФНЛ «Крылья Советов» выиграли у «Енисея» (1:0). Единственный мяч забил Алексей Войченко.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Общество
Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года
Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Общество
S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею
Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.
Здоровье
В Севастополе пояснили путаницу с зарплатами врачей и медсестер
По словам Шеховцова, средняя заработная плата врачей в Севастополе в 2019 году составила около 60 тысяч рублей, а среднего и младшего медицинского персонала – 27 тысяч рублей.
Авто
Toyota вложила $400 млн в разработчика беспилотных автомобилей
Компания Toyota вложила $400 млн в китайский стартап Pony.ai, разрабатывающий беспилотные автомобили. Об этом сообщается на сайта стартапа.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид
Создатели финансовых пирамид придумали новые способы, как обокрасть россиян.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Общество
«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков
На видео запечатлены 4 грузовика, которые собраны в башню высотой 15 метров.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом»
26 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».
Авто
Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор
Согласно информации, которую опубликовало издание speedme.ru, компания Subaru продолжает работать над новым WRX STI.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в хранении оружия
Наука
Квантовая диффузия нарушила классический закон Аррениуса
Считается, что для всех атомов тяжелее водорода и гелия подобное может происходить только за счет термической активации, а предсказание темпа возникающих движений можно сделать на основе классического закона Аррениуса.
Политика
Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний
Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве
Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.