Политика
РБКПутин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
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Путин потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям
Будущее России. Национальные проекты08:05
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Армия и оружие
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году
Хоккей
Экс-защитник омского «Авангарда» Медведев объявил о завершении карьеры
Бывший защитник и капитан хоккейного клуба "Авангард" Евгений Медведев объявил о завершении карьеры.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Игры
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Авто
Новый Kia Sorento полностью рассекретили на фото
Фотошпионы полностью рассекретили новый Kia Sorento во время рекламной съемки.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Футбол
Президент французского футбольного клуба задержан за домогательства
Президент французского футбольного клуба "Анже" Сайд Шабан был задержан полицией по подозрениям в сексуальных домогательствах.
Общество
Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Политика
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Происшествия
Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины
Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Политика
Только не это: в Киеве боятся возвращения Крыма
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Наука
Ученые выращивают «пряжу» из клеток кожи человека
Команда исследователей из Франции вырастила «пряжу» из клеток кожи человека, которую они называют «человеческим текстилем».
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Авто
ВАЗ-21099 почти без пробега продают за миллион рублей
Как отмечает владелец автомобиля, седан привезли в Казахстан на автовозе в новом состоянии, и с того времени он находится на консервации в отапливаемом гараже и под чехлом.
Общество
Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе
Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Политика
ВТО частично поддержала Украину в споре с РФ
Апелляция, которая была подана Украиной против РФ в 2018 году по спору об импорте железнодорожного оборудования, частично поддержана апелляционной комиссией Всемирной торговой организации (ВТО), 4 февраля сообщается на сайте ВТО.