Политика

РБКРБКПутин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
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Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

РБК09:40

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

Взгляд.ру07:55

Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации

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Путин потребовал от кабмина прорыва в дебюрократизации

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Будущее России. Национальные проекты08:05

Путин потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям

ТАСС08:32
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Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году

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Экс-защитник омского «Авангарда» Медведев объявил о завершении карьеры

Бывший защитник и капитан хоккейного клуба "Авангард" Евгений Медведев объявил о завершении карьеры.
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Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
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Здоровье

В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра

Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
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Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
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Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

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Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
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Авто

Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos

Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.
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Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
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Новый Kia Sorento полностью рассекретили на фото

Фотошпионы полностью рассекретили новый Kia Sorento во время рекламной съемки.
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Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Коммерсантъ 05:48
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Президент французского футбольного клуба задержан за домогательства

Президент французского футбольного клуба "Анже" Сайд Шабан был задержан полицией по подозрениям в сексуальных домогательствах.
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Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
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В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Политика

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Московский Комсомолец 08:12
Происшествия

Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины

Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
REGNUM 03 февраля в 06:11
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Политика

Только не это: в Киеве боятся возвращения Крыма

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Новый День 08:53
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Наука

Ученые выращивают «пряжу» из клеток кожи человека

Команда исследователей из Франции вырастила «пряжу» из клеток кожи человека, которую они называют «человеческим текстилем».
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Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Авто

ВАЗ-21099 почти без пробега продают за миллион рублей

Как отмечает владелец автомобиля, седан привезли в Казахстан на автовозе в новом состоянии, и с того времени он находится на консервации в отапливаемом гараже и под чехлом.
CarsWeek.ru вчера в 09:53
Общество

Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Известия 08:16
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:00
Политика

ВТО частично поддержала Украину в споре с РФ

Апелляция, которая была подана Украиной против РФ в 2018 году по спору об импорте железнодорожного оборудования, частично поддержана апелляционной комиссией Всемирной торговой организации (ВТО), 4 февраля сообщается на сайте ВТО.
REGNUM вчера в 20:14
Армия и оружие

Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Lenta.ru 07:16
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