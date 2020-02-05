Политика

REGNUMREGNUMПутин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств. Об этом президент Путин заявил сегодня, 5 февраля, на совещании с правительством.
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Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

РБК09:40

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Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

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Lenta.ru08:08

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Будущее России. Национальные проекты08:05

Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации

Известия08:21
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
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Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
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Мишустин назвал главную задачу правительства

Главная задача правительства — создание уверенности у людей в завтрашнем дне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у Владимира Путина.
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