Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств. Об этом президент Путин заявил сегодня, 5 февраля, на совещании с правительством.

Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации

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