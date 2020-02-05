Политика
Мой БрянскПутин потребовал от правительства обеспечить дебюрократизацию
Президент РФ Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
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Путин потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям
Будущее России. Национальные проекты08:05
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Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
Происшествия
Якутский «шаман» Габышев пожаловался в ЕСПЧ на арест своих сторонников
Самопровозглашенный "шаман" Александр Габышев подал в Европейский суд по правам человека жалобу из-за своего задержания полицейскими и ареста своих сторонников, сообщила РИА Новости один из его адвокатов Ольга Тимофеева.
Политика
Штаб Трампа прокомментировал завершение дела об импичменте
Дело об импичменте президента США Дональда Трампа стало попыткой Демократической партии вмешаться в ход выборов 2020 года, говорится в заявлении штаба американского лидера.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с днем рождения
Музыкант поздравил супругу с днем рождения на своей странице в Instagram.
Наука
Озонирование сточных вод может привести к их отравлению
Ученые обнаружили, что озонирование и последующее хлорирование воды могут конвертировать следовые количества некоторых фармацевтических препаратов в сточных водах в галонитрометаны — опасные для человека соединения.
Гаджеты
Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе
В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Авто
Suzuki представила обновлённую модель Ignis
Компания Suzuki обновила свой субкомпактный паркетник Ignis для рынка Японии. Позже новинка появится в Индии и Европе.
Экономика
Акции Tesla установили рекорд падения в цене
Акции автомобильной компании Tesla подешевели после шестидневного роста, сообщает Bloomberg.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой
Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
Общество
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе
Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Кино
В Disney назвали даты премьеры сериалов Marvel
Студия Disney назвала сроки премьер сериалов Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн».
Политика
СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Шоу-бизнес
Сати Казанова призналась, что больна
Совсем недавно в своем блоге 37-летняя певица и экс-солистка группы Фабрика Сати Казанова поделилась информацией о своей болезни, которую она стеснялась с малых лет.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Наука
Как сон стимулирует нашу память
Сон представляется подходящей платформой для реорганизации нашей памяти.
Футбол
WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Космос
Ученые: Сверхгигант Бетельгейзе может скоро взорваться
Отмечается, что Бетельгейзе является красным сверхгигантом, который еще до прошлого года входил в десятку самых ярких звезд на небе.