Политика

Мой БрянскМой БрянскПутин потребовал от правительства обеспечить дебюрократизацию

Президент РФ Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
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Мишустин на совещании с Путиным ввел новую моду

Московский Комсомолец11:04

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

РБК09:40

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

Взгляд.ру07:55

Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации

Известия08:21

Путин потребовал прорыва

Lenta.ru08:08

Путин потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям

Будущее России. Национальные проекты08:05

Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации

REGNUM08:23
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Политика

Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Аргументы недели 03 февраля в 14:46
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Происшествия

Якутский «шаман» Габышев пожаловался в ЕСПЧ на арест своих сторонников

Самопровозглашенный "шаман" Александр Габышев подал в Европейский суд по правам человека жалобу из-за своего задержания полицейскими и ареста своих сторонников, сообщила РИА Новости один из его адвокатов Ольга Тимофеева.
РИА Новости 07:44
Политика

Штаб Трампа прокомментировал завершение дела об импичменте

Дело об импичменте президента США Дональда Трампа стало попыткой Демократической партии вмешаться в ход выборов 2020 года, говорится в заявлении штаба американского лидера.
Известия 17:11
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Армия и оружие

Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа

РИА Новости 14:54
Шоу-бизнес

Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с днем рождения

Музыкант поздравил супругу с днем рождения на своей странице в Instagram.
Дни24 03 февраля в 08:30
Наука

Озонирование сточных вод может привести к их отравлению

Ученые обнаружили, что озонирование и последующее хлорирование воды могут конвертировать следовые количества некоторых фармацевтических препаратов в сточных водах в галонитрометаны — опасные для человека соединения.
Индикатор 08:00
Гаджеты

Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе

В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
МонаВиста вчера в 06:01
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru вчера в 03:38
Авто

Suzuki представила обновлённую модель Ignis

Компания Suzuki обновила свой субкомпактный паркетник Ignis для рынка Японии. Позже новинка появится в Индии и Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 04:53
Экономика

Акции Tesla установили рекорд падения в цене

Акции автомобильной компании Tesla подешевели после шестидневного роста, сообщает Bloomberg.
Ведомости 13:57
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой

Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
Piter.tv вчера в 11:30
Общество

Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе

Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Российская газета 12:07
Происшествия

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Кино

В Disney назвали даты премьеры сериалов Marvel

Студия Disney назвала сроки премьер сериалов Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн».
Известия 14:52
Политика

СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Вести.Ru 14:00
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Наука

Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

ToDay News Ufa вчера в 08:20
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Сати Казанова призналась, что больна

Совсем недавно в своем блоге 37-летняя певица и экс-солистка группы Фабрика Сати Казанова поделилась информацией о своей болезни, которую она стеснялась с малых лет.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Наука

Как сон стимулирует нашу память

Сон представляется подходящей платформой для реорганизации нашей памяти.
Научная Россия 07:45
Футбол

WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Известия 15:26
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Космос

Ученые: Сверхгигант Бетельгейзе может скоро взорваться

Отмечается, что Бетельгейзе является красным сверхгигантом, который еще до прошлого года входил в десятку самых ярких звезд на небе.
Территория новостей 14:19
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