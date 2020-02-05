Политика

РБКРБКПутин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
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Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

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