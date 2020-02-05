Политика
РБКПутин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
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Путин потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям
Будущее России. Национальные проекты08:05
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Здоровье
На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Происшествия
Суд в Москве арестовал мужчину, избивавшего пасынка
Чертановский суд Москвы арестовал мужчину, избивавшего 5-летнего ребенка супруги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Хоккей
Самсонов избежал серьезной травмы после щелчка Овечкина
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов избежал серьезной травмы после броска одноклубника Александра Овечкина, информирует пресс-служба «Кэпиталз».
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым
"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.
Авто
Кроссовер Audi Q5 получил в России дизельный мотор
В России начали продавать кроссовер Audi Q5 с дизельным мотором: в шоу-румах стартовал прием заказов на новинку.
Политика
Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шин с шипами
В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
Футбол
ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Армия и оружие
Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики
Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Происшествия
Шестилетний мальчик в Москве сбежал из детского сада
По данным правоохранителей, мальчик дождался тихого часа, вытащил из куртки воспитателя пропуск и сумел выйти незамеченным из сада в Митине.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Экономика
Инвестиции в недвижимость Петербурга выросли на 77%
Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в Петербурге и Ленобласти в 2019 году вырос на 77% в сравнении с предыдущим годом.
Происшествия
В Харьковской области в ДТП погибли пять человек
Здоровье
Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ
Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Общество
ФАС сообщила о превышении цен на медицинские маски в Дагестане на 650%
Наибольшее завышение цены на медицинские маски было зафиксировано в Дагестане.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Происшествия
В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.