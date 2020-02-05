Политика

РБКРБКПутин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
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Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

РБК09:40

Путин потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям

ТАСС08:32

Путин потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям

Будущее России. Национальные проекты08:05

Путин потребовал от кабмина прорыва в дебюрократизации

Московский Комсомолец08:14

Путин потребовал прорыва

Lenta.ru08:08

Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации

Известия08:21

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

Взгляд.ру07:55
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Умер американский актер Кирк Дуглас

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В конце января крымские власти были уверены, что воды хватит до конца весны.
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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Житель Казани рассказал о ситуации на карантинном лайнере в Японии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту круизного судна Diamond Princess у берегов Японии, на котором выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, находятся 24 гражданина России.
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Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
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Искусственный интеллект поможет вылечить орфанные недуги

Эксперты полагают, что выявление таких заболеваний будет под силу искусственному интеллекту.
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Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru 15:04
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Кино

Вин Дизель работает над «женским» спин-оффом «Форсажа»

Еще в 2018 году было объявлено, что Universal Pictures планирует выпустить «женский» спин-офф «Форсажа», которым будет руководить сам Вин Дизель.
Киноафиша России вчера в 10:21
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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Петросян со смехом назвал размер своей пенсии

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Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

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Сенат США оправдал Дональда Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Шоу-бизнес

Здоровье певицы Любови Успенской пошатнулось после ссоры с дочерью

Здоровье певицы Любови Успенской пошатнулось после ссоры с дочерью Татьяной Плаксиной.
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Футбол

«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 2-го дивизиона

"Вильярреал" уступил "Мирандесу" в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4).
Спорт-Экспресс 16:59
Происшествия

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
Экономика

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля.
ТАСС вчера в 03:18
Экономика

«Ростелеком» выбрал поставщиков планшетов для переписи населения

Совет директоров «Ростелекома» решил, какие компании станут поставщиками планшетов для всероссийской переписи населения, – это «Байтэрг» и ПК «Аквариус».
Ведомости 17:06
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me вчера в 13:10
Общество

В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет

В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
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Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой

Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
РИА Новости 07:12
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Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Абидаля не уволят из «Барселоны» после конфликта с Месси

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Фигурное катание

Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов

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Дарья Мороз ответила на вопросы о разводе с Константином Богомоловым

Uznayvse.ru 16:38
Наука

В Приморье разработали программу для диагностики коронавируса

Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса вместе с китайскими врачами разработали систему искусственного интеллекта, способную диагностировать коронавирус.
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Дамаск подвергся ракетной атаке

Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
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На выплату маткапитала выделят более 1,5 трлн рублей

В период 2020-2022 годов на выплату материнского капитала предложено выделить из бюджета страны более полутора триллиона рублей.
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