Политика
РБКПутин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
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Путин потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям
Будущее России. Национальные проекты08:05
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В конце января крымские власти были уверены, что воды хватит до конца весны.
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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
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Искусственный интеллект поможет вылечить орфанные недуги
Эксперты полагают, что выявление таких заболеваний будет под силу искусственному интеллекту.
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Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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Здоровье певицы Любови Успенской пошатнулось после ссоры с дочерью Татьяной Плаксиной.
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«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 2-го дивизиона
"Вильярреал" уступил "Мирандесу" в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4).
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Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Экономика
В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля.
Экономика
«Ростелеком» выбрал поставщиков планшетов для переписи населения
Совет директоров «Ростелекома» решил, какие компании станут поставщиками планшетов для всероссийской переписи населения, – это «Байтэрг» и ПК «Аквариус».
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В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
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Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов
Наука
В Приморье разработали программу для диагностики коронавируса
Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса вместе с китайскими врачами разработали систему искусственного интеллекта, способную диагностировать коронавирус.
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Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
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На выплату маткапитала выделят более 1,5 трлн рублей
В период 2020-2022 годов на выплату материнского капитала предложено выделить из бюджета страны более полутора триллиона рублей.