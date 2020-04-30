Политика
Lenta.ruПутин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
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Путин потребовал учесть «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики
Комсомольская правда12:09
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Политика
Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты
Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
REGNUM 17:17
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
Известия 18:43
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Политика
Премьер Мишустин заявил, что заразился коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил президенту Владимиру Путину.
JustMedia 13:01
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 18:26
Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
Интерфакс 15:26
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском 18:43
Транспорт
Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин
Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Общество
Названо условие продления проездных билетов в Москве
Сроки действия проездных билетов в Москве будут продлены после 11 мая, если по ним в в период самоизоляции было совершено не более восьми поездок.
Газета.Ru 19:19
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Технологии
Эксперт рассказал, чем рискует владелец «серого» смартфона
Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.
ПРАЙМ 19:11
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
Политика
Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Калининград
Главный претендент на достройку "Северного потока-2" трубоукладчик "Академик Черский" сменил пункт назначения с Находки на Калининград.
Российская газета 10:47
Политика
В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю
В посольстве России призывают Госдеп США отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста.
RT на русском 18:08
Политика
Rebelión (Испания): Ленин сегодня (Rebelión)
Передовой человек в отсталой стране Идеи Ленина всегда были тесно связаны с Февральской и Октябрьской революциями и становлением политики большевиков, поэтому сложно воспринимать их в отрыве от данных событий.
ИноСМИ 19:35
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35