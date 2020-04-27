Политика

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУПутин потребовал от регионов готовности к ЧП

27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

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Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП

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Путин призвал уточнить планы по предупреждению о паводках и пожарах

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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
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Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии

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Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева

Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

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Газета.Ru 06:32
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Общество

Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:32
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Политика

Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории

Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ 07:08
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Культура

Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»

Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
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Общество

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Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
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Общество

Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медиков

Главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях младшего медперсонала из-за плохих условий работы.
Lenta.ru 07:32
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Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн 05:52
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Происшествия

В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»

Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
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Спорт

Олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры.
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
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Общество

Большое количество нефтяных танкеров скопилось у берегов США

У берегов американского штата Калифорния скопилось большое количество нефтеналивных танкеров.
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В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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Футбол

РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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В Севастополе продлили режим повышенной готовности до лета

Севастополь, 27 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до конца мая.
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

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Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
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Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

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