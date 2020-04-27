27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин потребовал от регионов готовности к ЧП

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