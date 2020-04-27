Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов. В связи с этим он поручил обеспечить полную готовность к реагированию на любое ЧП.

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

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