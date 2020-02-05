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РБКПутин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек
Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
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Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз.
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