Общество

РБКРБКПутин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать250
Владимир Путин
Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз.
— Владимир ПутинREGNUM 07:54

Подробнее о событии

Путин пригрозил пытающимся нажиться на коронавирусе

Lenta.ru07:54

Путин потребовал выявить наживающихся на ситуации вокруг коронавируса

РИА Новости08:12

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски

Интерфакс07:57

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

РБК07:55

Путин поручил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с коронавирусом

ТАСС08:24

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса

RT на русском07:50

Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки

Известия07:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:28, Ашберн
Армия и оружие

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Вести.Ru вчера в 21:41
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Финансы

Расширенные промоакции «Магнита» скажутся на рентабельности

Наши прогнозы за 4К19 предполагают, что EBITDA за 2019 год составит 86,1 млрд руб. при рентабельности 6,3%, что ниже 6,5%, названных компанией в качестве ориентира в конце октября.
Finam.Ru 08:20
Шоу-бизнес

Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл пожить в ее квартире

Американская певица Мадонна предложила принцу Гарри и его супруге Меган Маркл пожить в ее квартире в Нью-Йорке.
Вечерняя Москва 07:16
Энергетика

Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Известия 08:16
Футбол

Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
BFM.ru 05:42
Происшествия

В Ялте шторм унес жизни двух человек

В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись.
Российская газета 06:18
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Здоровье

Рошаль признал грипп более опасным, чем коронавирус

Коронавирус — неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России — это абсолютно верно.
РЕН ТВ 06:18
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

В Кремле рассказали о мониторинге ситуации с коронавирусом

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20 тыс. человек.
Говорит Москва 04:56
Авто

Kia показала новый кроссовер Sonet. Он станет глобальной моделью

Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Автоновости дня 02:07
Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
РИА Новости 07:38
Политика

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Lenta.ru 01:25
Шоу-бизнес

Слухи о своей беременности подогрела Ольга Бузова

Последнее время в микроблоге Бузовой все чаще стали появляться посты на семейные темы.
Privet-Rostov.ru 05:47
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Фигурное катание

Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов

Южный Федеральный 05:47
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак разрекламировала свое новое шоу на Первом канале

Стало известно, что Ксения Собчак готовится к выпуску нового шоу на Первом канале.
Ревизор.ру вчера в 04:12
Политика

В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений

В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений у граждан республики.
Lenta.ru 07:05
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:43
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Политика

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
РИА Новости 02:40
Общество

К Черноморскому побережью Кубани приближается мощный шторм «Петра»

REGNUM 05:46
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Биатлон

Бабиков и Казакевич выиграли спринт на Кубке России

На Кубке России по биатлону в Перекопе (Кировская область) состоялись спринтерские гонки. У мужчин в гонке на 10 км победил Антон Бабиков.
Спорт-Экспресс 08:04
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное