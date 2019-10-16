Политика
RT на русскомПутин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
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Кино
Стало известно, какой Джокер нравится новгородцам больше всего
53 новости вчера в 18:00
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Авто
Компания Toyota представила новый хэтчбек Toyota Yaris
Компания Toyota представила хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.
Автоновости дня 02:57
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Российская газета 07:18
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Футбол
Адриано сделал предложение своей девушке в туалете
Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
Матч ТВ 10:52
Футбол
Черышев и Семёнов вошли в символическую сборную по версии УЕФА
Два игрока сборной России по футболу, полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семёнов, вошли символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 11:21
Общество
Запуск криптовалютного проекта Павла Дурова могут отложить на год
Красная весна вчера в 17:24
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась
За восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни жителей России увеличилась до 73,6 года.
Русская Планета 04:40
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика
Эрдоган передумал: президент Турции примет вице-президента США
Как сообщало EADaily, вице-президент США Майкл Пенс возглавляет американскую делегацию, которая прибыла в Турцию на переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для прекращения операции Анкары на северо-востоке Сирии.
Евразия Daily 10:18
Футбол
Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке
В субботу «Ростов» приедет в Санкт-Петербург. А пока Эльдор не уехал в классный европейский клуб, пора осмыслить карьеру нападающего в РПЛ.
Sports.ru 03:33
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Гаджеты
Samsung анонсировал смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами
Смартфон будет отличаться от предыдущих моделей выступом вверху экрана, на котором будут расположены фронтальная камера, разговорный динамик, сенсор приближения и другие датчики.
Planet Today 09:24
ЖКХ
Единый платежный документ по ЖКУ может появиться в России
Правительство поддержит законопроект о едином платежном документе (ЕПД) по ЖКУ при его доработке, сообщает газета "Известия".
Москва 24 вчера в 01:41
Политика
МИД Украины назвал альтернативу отказа от формулы Штайнмайера
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, какова альтернатива формуле Штайнмайера – процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 01:34
Общество
Минстрой защитит российских детей от падений из окон
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) внесёт изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения падения детей из окон.
News.ru 07:10
Армия и оружие
США задумались о вывозе ядерного оружия из Турции
Взгляд.ру вчера в 02:52
Экономика
Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение
Омкар Годбоул заявлял, что дневные и 4-х часовые графики указывают на падение биткоина до недавних минимумов ниже $7800.
РБК 02:55
Общество
Между Россией и Грузией восстановлено сообщение
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Транспорт
Метро в России признали бесперспективным
В российских регионах следует развивать не метро, которое во всех городах, кроме Москвы, является убыточным, а наземный транспорт, в том числе скоростные трамваи.
Lenta.ru 11:22
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Политика
Американцы признали, что Путин опять всех перехитрил
Издание Forbes отмечает, что визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию — признак укрепления сотрудничества между Москвой и этим традиционным союзником Соединенных Штатов.
Брянские новости вчера в 23:02
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22