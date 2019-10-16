с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

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