Политика

RT на русскомRT на русскомПутин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
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с чего всё началось
Владимир Путин заявил
, что паводки в Иркутской области и на Дальнем Востоке должны быть устранены «как можно быстрее», несмотря на предстоящие праздники.
Дождь10:39

Подробнее о событии

Путин обещал, что проверит результаты работы по ликвидации последствий паводков

ТАСС09:17

«Почему так мало?»: Путин призвал к ответу губернатора Иркутской области

ТК Звезда10:04

Путин призвал работать «с душой и сердцем» с пострадавшими от паводков

РЕН ТВ07:42

Путин проверит результаты работ по ликвидации последствий паводков

Известия09:25

Путин потребовал не допустить перебоев с отоплением в пострадавших от паводков регионах

Интерфакс08:12

Путин провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводков

RT на русском11:46

Устранять последствия паводков нужно независимо от праздников, заявил Путин

РИА Новости09:12
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
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Число жертв тайфуна в Японии выросло до 66

РБК вчера в 01:59
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Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
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REGNUM 14 октября в 15:12
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Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»

Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
Коммерсантъ 09:06
Происшествия

В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Коммерсантъ 10:16
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
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В сентябре продажи Lada в Евросоюзе рухнули на 38%

Объем продаж автомобилей марки Lada на территории Евросоюза в сентябре 2019 года снизился на 38,6%, о чем стало известно из нового отчета Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).
Российская газета 05:40
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Почему биатлонистка Подчуфарова сменила сборную России на Словению

Газета.Ru 12:22
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Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
RT на русском 12:43
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
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Армия и оружие

США хотят вывезти ядерное оружие из Турции

Американские власти задумались о вывозе запасов своего ядерного оружия с территории Турции.
Свободная Пресса вчера в 01:45
Общество

В Госдуме рассмотрят законопроект о развитии виноделия

Новая редакция законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» будет внесена на рассмотрение депутатов Госдумы в среду, 16 октября.
Пятый канал 06:18
Наука

Ученые визуализировали корабль голландских контрабандистов, потерпевший крушение в XVII веке

В XVII веке Нидерланды и другие европейские страны по решению короля Дании не могли торговать с Исландией, однако голландским контрабандистам удавалось обходить запрет: они приплывали в исландские порты на судах с ложными датскими флагами.
Naked Science 09:55
Армия и оружие

В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны

В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
Профиль вчера в 17:02
Авто

Моторы Kia и Hyundai получат пожизненную гарантию

Альянс Hyundai/Kia столкнулся с одной из самых глобальных сервисных компаний за свою историю, причиной которой является массовое возгорание двигателей Theta II.
Daily-Motor.Ru 03:04
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Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
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Газета.Ru 11:57
Гаджеты

Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
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Общество

S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
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Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

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Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью

Молодой актер заявил, что помимо этого, его избила собственная мать.
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Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

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В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году

В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка станет больше на 7,1 процента и составит 12 тысяч рублей.
Российская газета 06:16
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Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов

В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
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Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
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