Политика
9111.ruПутин призвал пересмотреть состав потребительской корзины
Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление президента в ходе поездки в Липецкую область.
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Если посмотреть на эту корзину, то, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании. Потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру.
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