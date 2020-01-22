Если посмотреть на эту корзину, то, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании. Потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру.

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