с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле. Поручение направлено Российской академии наук и Роскосмосу. Его необходимо исполнить до 15 июня 2020 года.

Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу

Общество Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. 13

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Общество Во Франции продлили режим самоизоляции Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая. 18

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Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 280

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Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель. 362

Экономика Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG. 111

Транспорт Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте. 2,3K

Экономика Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК". 104

Общество ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. 11

Политика Особое мнение: Андрей Колесников Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.

Здоровье Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 1040 зараженных коронавирусом без клинических симптомов. 754

Футбол Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании Нападающий "Атлетика" Бильбао Ариц Адурис завершит карьеру игрока по окончании нынешнего сезона, но только после финала Кубка Испании.

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Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек. 20

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.

Общество В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией. 8