Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
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Президент Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова разобраться с уровнем цен в регионе, сообщает ТАСС. Глава государства счел нынешние цены на Камчатке необоснованно высокими.В источнике
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