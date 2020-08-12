Фото: Дочь Моники Беллуччи запечатлели в купальнике на съемках

Папарацци, следившие за знаменитостями в городе, сумели запечатлеть их не только на съемочной площадке, но и в одном из ресторанов, куда Винсент и Моника пошли с Девой и младшей дочкой Леони после окончания съемочного дня.