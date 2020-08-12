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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке

Президент Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова разобраться с уровнем цен в регионе, сообщает ТАСС. Глава государства счел нынешние цены на Камчатке необоснованно высокими.В источнике
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Комсомольская правда

Путин обещал помочь Камчатке с больницей и интернетом

Комсомольская правда06:47
RT на русском

Путин поручил разобраться с проблемой высоких цен на Камчатке

RT на русском05:54
РИА Новости

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

РИА Новости06:25
Lenta.ru

Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке

Lenta.ru05:29
Российская газета

Путин поручил достроить краевую больницу на Камчатке

Российская газета06:11
ТАСС

Путин поручил «посмотреть на монополистов» на Камчатке

ТАСС05:54
Известия

Путин потребовал проверить работу монополистов на Камчатке

Известия05:43

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области
RT на русском05:08
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Фото: Дочь Моники Беллуччи запечатлели в купальнике на съемках

Папарацци, следившие за знаменитостями в городе, сумели запечатлеть их не только на съемочной площадке, но и в одном из ресторанов, куда Винсент и Моника пошли с Девой и младшей дочкой Леони после окончания съемочного дня.
Popcornnews.ru05:45

Премьеру «Довода» в России перенесли на 3 сентября

Новая дата выхода фильма "Довод", режиссером которого выступил Кристофер Нолан, привнесла в эту череду досадных переносов приятную для поклонников творца неожиданность — на этот раз дату релиза сдвинули на неделю раньше, 3 сентября.
NewInform06:15
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