Политика

Legal.ReportLegal.ReportПутин потребовал следить за соблюдением закона об амнистии капитала

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внимательно следить за соблюдением запрета на использование против бизнесменов сведений из их деклараций о доходах, поданных в ходе амнистии капитала. Ранее предприниматель Валерий Израйлит едва не поплатился за подобную откровенность с государством.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Путин потребовал следить за правильным использованием закона об амнистии капиталов

"Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона [об амнистии капиталов], который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства", - подчеркнул президент.
ТАСС03:12

Подробнее о событии

Путин потребовал от правительства следить за исполнением закона об амнистии капиталов

Коммерсантъ03:52

Путин потребовал следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов

РБК03:59

Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала

РИА Новости03:52

Путин призвал кабмин следить за ситуацией с амнистией капиталов

Российская газета04:05

Путин поручил следить за запретом использовать декларации против бизнесменов

Московский Комсомолец03:42

ФНС получила 19 000 деклараций в ходе амнистии капитала

Интерфакс03:26

Путин потребовал следить за правильным использованием закона об амнистии капиталов

ТАСС03:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:22, Ашберн
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Газета.Ru 04:30
Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ вчера в 10:27
Кино

Зрители выбрали популярный фильм года

Gazeta.SPb 04:49
Происшествия

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено

Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика

В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме

Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.
РИА Новости 05:06
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ вчера в 13:53
Происшествия

В Перми суд отправил в психбольницу женщину, уморившую дочь голодом

РИА Новости 02:18
Общество

В Минздраве ответили на попадание России в топ-10 пьющих стран

Замглавы Минздрава Олег Салагай прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым Россия входит в десятку стран – лидеров по потреблению алкоголя на душу населения.
Известия 05:03
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Известия 03:55
Политика

МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии

МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
Футбол

Уткин раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей «Спартака»

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ведет себя как типичный иностранец.
Спорт день за днем 03:44
Авто

Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении

В новом видео-тизере кроссовер Aston Martin DBX снят во время езды по лесной дороге в ночи.
Motor 02:22
Футбол

Сборная России по футболу прилетела в Сочи

ЮГ Times 02:34
Армия и оружие

На Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Футбол

Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

Vprognoze.ru 04:43
Общество

Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре

Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.
Газета.Ru 04:40
Политика

Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа

Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Здоровье

В Южно-Сахалинске после капитального ремонта открылась детская поликлиника

АСТВ 04:19
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Экономика

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Общество

Диетологи назвали продукты, ускоряющие обмен веществ

УтроNews 02:50
Футбол

«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева

Soccer.ru 03:32
Происшествия

Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке

Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
РБК 03:13
Политика

Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Политика

Россия и Армения отложили подписание меморандума о биолабораториях

Россия и Армения отложили подписание меморандума о доступе российских специалистов в лаборатории в Армении, финансируемые США.
РБК 03:55
Общество

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное