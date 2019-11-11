Политика
Legal.ReportПутин потребовал следить за соблюдением закона об амнистии капитала
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внимательно следить за соблюдением запрета на использование против бизнесменов сведений из их деклараций о доходах, поданных в ходе амнистии капитала. Ранее предприниматель Валерий Израйлит едва не поплатился за подобную откровенность с государством.
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"Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона [об амнистии капиталов], который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства", - подчеркнул президент.ТАСС03:12
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Путин поручил следить за запретом использовать декларации против бизнесменов
Московский Комсомолец03:42
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