Политика

Москва 24Москва 24Путин потребовал следить за исполнением закона об амнистии капиталов

Нужно, чтобы правительство, министерство экономического развития и объединения предпринимателей следили за тем, что происходит на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона об амнистии капиталов. Путин добавил, что этот закон неплохо работает в интересах государства.
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с чего всё началось

Путин потребовал следить за правильным использованием закона об амнистии капиталов

"Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона [об амнистии капиталов], который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства", - подчеркнул президент.
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