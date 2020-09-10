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РБК
РБК

Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года

В мае Минэкономразвития спрогнозировало, что в 2020 году среднегодовой уровень безработицы составит 5,7% экономически активного населения. В 2021 году ожидается снижение среднегодового уровня безработицы до 5,4%, в 2022-м — до 4,9% и только в 2023 году — до 4,7%.В источнике
С чего всё началось
«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу»,— сказал господин Путин на совещании
 по экономическим вопросам.
Коммерсантъ07:10
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Известия

Путин заявил о необходимости адресной поддержки оставшихся без работы россиян

Известия06:39
Коммерсантъ

Путин заявил о необходимости адресной поддержки безработных

Коммерсантъ07:10
ТАСС

Путин заявил о необходимости адресно поддержать людей, которые остались без работы

ТАСС07:01
RT на русском

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

RT на русском06:44
РБК

Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года

РБК08:13
Ведомости

Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ведомости07:37
РИА Новости

Путин обозначил цель по уровню безработицы на 2021 год

РИА Новости07:26

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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В Минздраве половину суицидов в России связали с потреблением алкоголя

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — заявил Салагай.
РБК08:53
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Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
РБК08:26
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАСС07:35
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В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы в Донбассе с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.
Интерфакс06:46
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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