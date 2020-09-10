Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
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В мае Минэкономразвития спрогнозировало, что в 2020 году среднегодовой уровень безработицы составит 5,7% экономически активного населения. В 2021 году ожидается снижение среднегодового уровня безработицы до 5,4%, в 2022-м — до 4,9% и только в 2023 году — до 4,7%.В источнике
С чего всё началось
«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу»,— сказал господин Путин на совещании
по экономическим вопросам.
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