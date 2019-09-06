Политика

ИзвестияИзвестияПутин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный

Все поставленные сроки, связанные со строительством космодрома Восточный должны быть выдержаны. Речь идет в том числе о запланированном на 2028 год запуске ракеты-носителя сверхтяжелого класса, отметил президент России Владимир Путин.
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Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный

РИА Новости08:38

Путин поручил выдержать сроки строительства космодрома Восточный

RT на русском08:25

Путин осмотрел строительную площадку второй очереди космодрома Восточный

Коммерсантъ09:29

Путин на космодроме Восточный: Жду более ответственного отношения

РЕН ТВ10:07

Путин потребовал достроить «Восточный» в намеченные сроки

Московский Комсомолец08:28

Путин потребовал достроить Восточный в срок

РБК11:28

Путин потребовал достроить космодром Восточный в срок

Телеканал 360°08:32
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Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия

Источник назвал основную версию нападения на дом Памфиловой

Газета.Ru 06:12
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ

Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 10:44
Политика

Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:01
Общество

Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина

Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 12:04
Музыка

Ушел из жизни солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон

Ушел из жизни известный вокалист Юрий Петерсон.
Территория новостей 00:02
Происшествия

Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Общество

Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины

Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Технологии

Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов

Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
Общество

Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Армия и оружие

Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха

В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес

Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой

Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.
StarHit.ru вчера в 17:30
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Общество

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Российская газета 07:19
Наука

Белки слушают птиц для обнаружения опасности

МедиаПоток вчера в 13:39
Автоспорт

Леклер стал лучшим на второй тренировке в Монце, Квят замкнул десятку

Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 10:36
Гаджеты

Apple запустила веб-версию Apple Music

У Beats Music была веб-версия, но сервис закрыл подписку после запуска Apple Music в 2015 году.
Коммерсантъ 02:08
Футбол

Сильвестре может вернуться в «Сампдорию»

Сильвестре прошлый сезон провел в «Эмполи», куда перешел именно из «Сампдории».
Спорт-Экспресс 12:07
Политика

Глава Пентагона предостерег страны ЕС от сотрудничества с Китаем

Министр обороны США Марк Эспер предостерег коллег из Евросоюза от сотрудничества с Китаем, об этом 6 сентября сообщает Al Arabia.
REGNUM 07:12
Политика

Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Авто

Mini возродит имя Traveler для минивэна на базе BMW i3

В чисто электрической форме новая модель Mini станет наследником BMW i3.
SpeedMe вчера в 22:53
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика

Президент Литвы заявил, что антироссийские санкции разделили ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ЕС нет согласия по вопросу антироссийских санкций.
ФАН 06:09
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