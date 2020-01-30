Политика

Газета.RuГазета.RuПутин потребовал строже наказывать чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями подчеркнул, что чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане. Должностных лиц, уличенных в неприемлемых заявлениях, следует "выметать из органов власти".
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с чего всё началось

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости10:53

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Российская газета16:43

Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство

Газета.Ru15:30

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

РИА Новости10:53

Член ОП РФ: «Хамство и чванство чиновников — это очень больная тема»

REGNUM14:03

Путин предложил «выметать» чиновников за хамство

РБК11:48

Путин высказался о хамстве чиновников

Lenta.ru11:25

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Коммерсантъ12:05
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Кино

Вышел трейлер девятого «Форсажа»

Российская газета вчера в 04:29
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости 04:38
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Происшествия

Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУМВД, в том числе их бывшего начальника, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:51
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Lenta.ru 05:12
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Футбол

Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб

В клубе из Роттердама футболист провел 14 матчей и забил один гол. Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года.
РБК 13:49
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 06:36
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

РИА Новости 16:28
Футбол

В Instagram Роналду нашли более 50 млн фейковых подписчиков

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду преодолел рубеж в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
ProstoProSport 11:29
Культура

Костромичка снова встретится с Сергеем Лазаревым на большой сцене

Если конкурсант нравится, все члены жюри встают и поют. Предводитель «большой сотни» — Сергей Лазарев, как в прошлом сезоне.
Kostroma.Today вчера в 06:50
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Газета.Ru 08:15
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Фармацевтический вестник 10:49
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Политика

Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
Rambler News Service 07:50
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
ТАСС 06:05
Экономика

Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Авто

Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в РФ

Кроссовер Skoda Karoq, производства нижегородского завода ГАЗ, появится в продаже 14 февраля 2020 года.
SpeedMe 28 января в 02:41
Футбол

Бруну Фернандеш официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Переход полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» официально завершён.
News.ru 13:56
Политика

Совет ЕС утвердил сделку о Brexit

Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
News.ru 07:54
Общество

Россия закрывает границу на Дальнем Востоке из-за китайского вируса

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия закрывает свою границу на Дальнем Востоке, чтобы остановить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
Ruposters.ru 04:52
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 05:35
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В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU вчера в 05:12
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
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Эти продукты ни в коем случае нельзя есть при катаракте

На стадии развития катаракты диета поможет удержать стабильное состояние зрения и не допустить быстрого регресса.
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