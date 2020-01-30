Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями подчеркнул, что чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане. Должностных лиц, уличенных в неприемлемых заявлениях, следует "выметать из органов власти".

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