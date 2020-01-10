Политика

РБКРБКПутин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.
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Более 300 парков и 320 придомовых территорий будут отремонтированы в Крыму за три года

ИА Крыминформ10:35

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

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Владимир Путин проводит совещание в Ялте (ФОТО)

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Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму

РИА Новости07:27
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Политика

Протестующие захватили оружие в администрации президента Абхазии

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Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
ТК Звезда 08 января в 17:00
Политика

Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
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Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Армия и оружие

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
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Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Армия и оружие

Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые

Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
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НАТО не видит оснований не верить сообщениям СМИ о возможном поражении украинского самолета Boeing 737 иранской ракетой.
ТАСС 10:53
Армия и оружие

Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
РИА Новости 08:05
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
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В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
RT на русском 06:35
Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
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Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
РИА Новости 07:09
Экономика

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В конце декабря Лукашенко заявил, что страна готова приобрести у России в 2020 году порядка 22 млрд куб. м газа и около 24-25 млн тонн нефти.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля. 24 декабря курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года.
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Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Поклонники восхитились Наташей Королевой с пером павлина

На фото Королева позирует с огромным пером павлина, закрывающим ей половину лица.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
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«Газпром» передал долю в Газпромбанке

Компания "Газпром распределение" передала 16,255% акций Газпромбанка другой дочерней структуре "Газпрома", компании "Газпром капитал".
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Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты

Глава администрации города Урюпинска в Волгоградской области Юрий Хорошеньков подписал с уволенным им главным редактором газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной мировое соглашение о восстановлении ее в должности с 13 января, сообщили РИА Новости в мэрии города.
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