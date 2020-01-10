Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

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