Политика

RT на русскомRT на русскомПутин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
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Путин поручил правительству исправить ошибки импортозамещения в ОПК

Коммерсантъ14:00

Путин потребовал исправить ошибки в импортозамещении в оборонке

РБК13:07

Путин рассказал об обеспечении технологической независимости в России

РИА Новости11:39

Путин потребовал от кабмина исправить ошибки в организации импортозамещения в ОПК

ТАСС11:36

Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения

RT на русском11:31

Путин заявил об ошибках при импортозамещении в ОПК

Взгляд.ру11:30

Путин: нужны дополнительные меры по обеспечению технологической независимости ОПК

Вести.Ru12:07
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Футбол

«Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play

Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.
РБК 13:24
Космос

На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение

Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 07:18
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Космос

Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС

Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости 12:07
Игры

Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена

На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Армия и оружие

Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости 18:31
Гаджеты

Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android

Российская газета 10:42
Экономика

Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 17 сентября в 08:44
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Происшествия

Во Владивостоке при пожаре погибла женщина

REGNUM 20:14
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Здоровье

Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами

В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Армия и оружие

Ижевский завод подпишет контракт с Минобороны почти на 100 млрд рублей

Сусанин 12:33
Футбол

Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Политика

Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников

Известия 05:55
Происшествия

Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР

РИА Новости вчера в 09:11
Происшествия

Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован

МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Политика

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 17 сентября в 11:19
Шоу-бизнес

Гузеева публично призналась в своей фригидности

Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Общество

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Коммерсантъ 14:08
Происшествия

Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО

Радио Комсомольская правда 07:09
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
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