Политика
Газета.RuПутин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
ТК Звезда 12:05
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Футбол
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами
Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.
Российская газета 13:40
Политика
Путин предложил Трампу купить у России гиперзвуковое оружие
Владимир Путин предложил Дональду Трампу купить у России гиперзвуковое оружие. Встреча двух президентов состоялась в Осаке.
Piter.tv вчера в 07:52
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Sputnik Литва 04:35
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Спорт-Экспресс 13:51
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Армия и оружие
Пентагон назвал угрозы для США в космосе
Пентагон считает угрозами США в космосе Россию, Китай, Иран и Северную Корею.
Rambler News Service 01:15
Происшествия
Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани
Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.
РБК 12:55
Футбол
Футболист Игорь Акинфеев исполнил мечту маленького фаната из Ярославля
Новости Ярославля 76.ru 10:08
Политика
Путин поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка
Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 12:52
Космос
Робота «Федора» включили перед возвращением с МКС на Землю
Космонавт Александр Скворцов по просьбе Центра управления полетами (ЦУП) активировал робота "Федора" перед его возвращением на Землю, пишет ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 11:36
Политика
Помпео сообщил, когда США обнародуют мирный план по Ближнему Востоку
Администрация Дональда Трампа может обнародовать свой мирный план по Ближнему Востоку в скором времени, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 12:43
Музыка
Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Автоспорт
Квят стал шестым в первой практике «Гран-при Италии»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
Pravda.Ru 07:58
Авто
Самый мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan в «черном» исполнении Black Badge приедет в Россию.
Автоновости дня 10:25
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
В Красноярском крае нашли пропавшего в тайге четырехлетнего мальчика
АиФ Красноярск 03:50
Экономика
Минфин разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", направил его в Минтруд на согласование, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 14:00
Футбол
Пике не собирается возвращаться в сборную Испании
Защитник «Барселоны» Жерар Пике исключил возможность возвращения в сборную Испании.
Спорт-Экспресс 10:49
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК 13:35