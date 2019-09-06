Политика

ИзвестияИзвестияПутин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный

Все поставленные сроки, связанные со строительством космодрома Восточный должны быть выдержаны. Речь идет в том числе о запланированном на 2028 год запуске ракеты-носителя сверхтяжелого класса, отметил президент России Владимир Путин.
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Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный

РИА Новости08:38

Путин потребовал соблюдать все сроки строительства космодрома Восточный

RT на русском18:24

Путин осмотрел строительную площадку второй очереди космодрома Восточный

Коммерсантъ09:29

Путин на космодроме Восточный: Жду более ответственного отношения

РЕН ТВ10:07

Путин потребовал достроить «Восточный» в намеченные сроки

Московский Комсомолец08:28

Путин потребовал достроить Восточный в срок

РБК11:28

Путин потребовал достроить космодром Восточный в срок

Телеканал 360°08:32
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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
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Даниил Медведев вышел в финал US Open

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Боли в шее возникают из-за женских смартфонов

Новое исследование показало, что женщинам грозит повышенный риск болей в шее, поскольку они по-особенному наклоняются при использовании смартфонов и планшетов.
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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
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На дом Эллы Памфиловой совершили нападение

В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
РИА Новости 05:18
Политика

Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам

Московский Комсомолец вчера в 05:18
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Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии

В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
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Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
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Футбол

АПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока августа

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам августа.
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Футбол

Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор

Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
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Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Политика

Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
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Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Газета.Ru 17:22
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Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности Анастасия Решетова совсем скоро станет мамой.
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«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов

Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
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Экономика

В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

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Четыре человека погибли при наезде машины на тротуар в Берлине

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Театр Вахтангова откроет новый сезон спектаклем «Пер Гюнт» Бутусова

Для Бутусова постановка станет первой на посту главного режиссера театра Вахтангова.
Интерфакс - Россия 07:51
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