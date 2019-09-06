Политика
ИзвестияПутин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный
Все поставленные сроки, связанные со строительством космодрома Восточный должны быть выдержаны. Речь идет в том числе о запланированном на 2028 год запуске ракеты-носителя сверхтяжелого класса, отметил президент России Владимир Путин.
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Футбол
Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией
Ранее голами в поединке отличились шотландец Макгинн и россиянин Дзюба. На перерыв команды уходили, когда на табло был счет 1:1.
Экономика сегодня 16:08
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня 07:51
Автоспорт
Квят стал шестым в первой практике «Гран-при Италии»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
Pravda.Ru 07:58
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru 19:01
Происшествия
В липецком небе столкнулись два Су-34
Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Здоровье
Молочные продукты и тофу помогут поддержать женскую красоту
Туапсинские вести 05:16
Гаджеты
Nokia представила на IFA пять новинок
В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек вчера в 14:15
Технологии
Боли в шее возникают из-за женских смартфонов
Новое исследование показало, что женщинам грозит повышенный риск болей в шее, поскольку они по-особенному наклоняются при использовании смартфонов и планшетов.
MedikForum.ru 09:00
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
РИА Новости 05:18
Политика
Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам
Московский Комсомолец вчера в 05:18
Политика
Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии
В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM 00:24
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Футбол
АПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока августа
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам августа.
Бомбардир.ру 12:12
Футбол
Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор
Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
Чемпионат 07:27
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 06:31
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
РБК 14:24
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49
Общество
В Китае таможенники изъяли 386 килограмм сушеных змей
РИА Новости 12:19
Шоу-бизнес
Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности
Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности Анастасия Решетова совсем скоро станет мамой.
Экспресс газета 02:03
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Театры
Театр Вахтангова откроет новый сезон спектаклем «Пер Гюнт» Бутусова
Для Бутусова постановка станет первой на посту главного режиссера театра Вахтангова.
Интерфакс - Россия 07:51