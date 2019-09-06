Политика
Газета.RuПутин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:13, Вашингтон
Здоровье
Бегите быстрее от собак — в России дефицит вакцин от бешенства
Вакцина от бешенства стала редкостью — прошлогодние запасы заканчиваются, а новых закупок нет.
Вести.Ru 14:02
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Авто
Alpine выпустила раллийную версию купе A110
Тюнингованный Alpine A110 Gains щеголяет салоном премиум-класса Такой автомобиль оснастили алюминиевым шасси как на гоночных Cup и GT4, особой гидравлической подвеской, справляющейся с пересеченной местностью раллийных гонок, а также полный привод с дифференциалом повышенного трения.
SpeedMe 06:30
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости 14:40
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Баскетбол
Сборная России проиграла полякам на ЧМ
В Китае завершился первый матч второго группового этапа, в котором сборная Польши встречалась с Россией.
Нева Спорт 06:04
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Экономика
Путин поддержал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке молодым семьям
РЕН ТВ вчера в 03:39
Финансы
Сыграет ли ставка юаня на свободу?
Китайские власти отменили привязку юаня к доллару в 2005 г. И после временной повторной привязки во время мирового финансового кризиса 2008 г. Китай принял в 2010 г. режим валютного курса с возможностью его корректировки, как его назвал МВФ.
Вести.Финанс 16:42
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания KIA привезет в Россию два новых SUV – компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave.
Автоновости дня 09:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ 22:17
Здоровье
Свинец, кадмий, мышьяк: Какие опасные вещества нашли в продуктах из магазина
Кадмий нашли во фруктах, мясных и молочных продуктах.
Российская газета 22:00
Единоборства
Нурмагомедов взвесился перед боем с Порье
Напомним, что в начале недели Нурмагомедов весил 76 кг.
Замана 03:43
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 10:44
Политика
Экс-сотрудник ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
За два дня до терактов 11 сентября 2001 года состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джорджем Бушем - младшим.
БИЗНЕС Online вчера в 12:17
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru 14:10
Кино
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выйдет в широкий прокат в США
Фильм выйдет на экраны 20 января 2020 после того, как будет показан на кинофестивалях в Торонто, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне.
REGNUM 10:50
Гаджеты
Motorola презентовала недорогой смартфон Moto E6 Plus
Состоялась презентация бюджетного гаджета от Motorola — Moto E6 Plus. Смартфон базируется на платформе MediaTek Helio P22.
RuNews24.ru 16:26
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Финансы
Банки РФ за 7 месяцев нарастили выдачу кредиток почти на четверть - исследование
"С одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой стороны, банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов", — поясняют они, напоминая, что в 2018 и 2017 годах за два последних месяца было выдано около четверти всех оформленных в тех годах кредитных карт.
ПРАЙМ 20:30