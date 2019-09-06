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Транспорт МВД предложило изменить правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Авто Bosch и CATL будут совместно разрабатывать аккумуляторы для электромобилей CATL будет разрабатывать и производить ячейки, которые в дальнейшем станут основой для новых 48-вольтовых аккумуляторных батарей Bosch.

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