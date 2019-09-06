Политика
Газета.RuПутин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:05, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Футбол
Россияне обыграли шотландцев в отборе на Евро-2020
Команда Станислава Черчесова одержала волевую победу в гостях над Шотландией - 2:1. Голы у россиян забили Артем Дзюба и Юрий Жирков.
Российская газета 16:42
Наука
Детство Вселенной. Что было после Большого взрыва и как это увидеть в телескоп
Life.ru 04 сентября в 05:15
Футбол
Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор
Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
Чемпионат 07:27
Кино
Уилл Смит вернулся в проект «Гениальность»
Культуромания 15:38
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Общество
Сын Маслякова стал владельцем КВН
Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".
Газета.Ru 08:44
Транспорт
МВД предложило изменить правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Авто
Bosch и CATL будут совместно разрабатывать аккумуляторы для электромобилей
CATL будет разрабатывать и производить ячейки, которые в дальнейшем станут основой для новых 48-вольтовых аккумуляторных батарей Bosch.
Движок вчера в 09:24
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru 11:26
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Политика
Украинский депутат предложил напугать Россию ракетой с «камушками»
Юрий Сиротюк, состоящий в составе Киевсовета депутат из украинской партии «Свобода», предложил запугать россиян, запустив над Москвой неядерную ракету с «камушками».
ИнфоСМИ 03:19
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 13:31
Происшествия
В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея
Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.
News.ru 14:51
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Армия и оружие
США запустили четыре баллистические ракеты
США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.
РИА Новости 15:58
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Футбол
Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
Soccer.ru 16:03
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Авто
Alpine выпустила раллийную версию купе A110
Тюнингованный Alpine A110 Gains щеголяет салоном премиум-класса Такой автомобиль оснастили алюминиевым шасси как на гоночных Cup и GT4, особой гидравлической подвеской, справляющейся с пересеченной местностью раллийных гонок, а также полный привод с дифференциалом повышенного трения.
SpeedMe 06:30