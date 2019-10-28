Политика
РБКПутин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить поправки об установлении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете, сообщается на сайте Кремля.Russian Deadline05:30
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