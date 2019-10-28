с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Общество Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате Госаппарат тратит огромное количество времени и ресурсов на ненужную отчетность, это одно из препятствий на пути к реализации национальных целей, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Политика Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.

Кино Лучшие видеоигры про Терминатора Лучшие проекты выходили тогда, когда «Терминатор» был моден, крут и популярен, а потом все скатилось вместе с фильмами.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.

Технологии Ученый заявил, что человечество может избавиться от ВИЧ и гепатита В Ученые из России уверены, что если запрет на генетическую модификацию людей будет снят, то человечество сможет избавиться не только от ВИЧ и гепатита В, но и от других приобретенных или наследуемых заболеваний.

Происшествия Знакомые рассказали о подозреваемом в подготовке убийства в техникуме У подозреваемого в подготовке убийства студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина была коллекция оружия, а сам он был тихим и мало с кем общался.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.