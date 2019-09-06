Политика

Газета.RuГазета.RuПутин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный

РИА Новости08:38

Путин поручил выдержать сроки строительства космодрома Восточный

RT на русском08:25

Путин осмотрел строительную площадку второй очереди космодрома Восточный

Коммерсантъ09:29

Путин на космодроме Восточный: Жду более ответственного отношения

РЕН ТВ10:07

Путин потребовал достроить «Восточный» в намеченные сроки

Московский Комсомолец08:28

Путин потребовал достроить Восточный в срок

РБК11:28

Путин потребовал достроить космодром Восточный в срок

Телеканал 360°08:32
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Общество

Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Коммерсантъ 05:58
Происшествия

Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет

«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
РБК 14:03
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52

США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях.
РИА Новости 00:04
Происшествия

На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело

Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
RT на русском 14:31
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Космос

Уфолог объявил каменный диск из Кузбасса дроном НЛО

Уфолог Скотт Уоринг заинтересовался каменным диском, найденным на кузбасском разрезе четыре года назад, и предположил, что этот предмет — инопланетный дрон-разведчик.
Sibnet Новости 05:07
Наука

Ученые оценили распространенность моногенных заболеваний для России

В журнале Molecular Genetics & Genomic Medicine опубликован отчет российских ученых, посвященный оценке частот генетических заболеваний в России.
N+1 12:19
Хоккей

«Динамо» в овертайме переиграло «Спартак» в матче КХЛ

Хоккеисты "Динамо" в овертайме нанесли поражение "Спартаку" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:10
Здоровье

Электронные сигареты спровоцировали вспышку легочных заболеваний

Оказалось, что 90% пострадавших от легочных и респираторных заболеваний в Америке курили электронные сигареты со смесями, содержащими тетрагидроканнабинол – активное вещество марихуаны.
Сибмеда 00:18
Финансы

ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Транспорт

МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков

МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
РИА Новости 14:02
Космос

Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Политика

Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией

Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ 03:41
Экономика

Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая

В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика

Украинские депутаты решили сделать себе исключение в законе о языке

Ряд депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий свободно выбирать язык выступления в парламенте, а также на телевидении и радио Украины.
Телеканал 360° 10:32
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика

Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором предложил американской стороне приобрести российские гиперзвуковые ракеты.
Avia.pro вчера в 07:51
Политика

Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Фигурное катание

В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.
Матч ТВ 13:05
Экономика

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru вчера в 06:36
Экономика

«Росатом» получил лицензию на строительство второго блока «Аккую»

Известия 11:15
Здоровье

В День трезвости белгородцев угостят кислородными коктейлями

Московский Комсомолец 12:05
Политика

Министр экономики Бразилии признал жену Макрона «безобразной»

Газета.Ru 14:13
Авто

Илон Маск пошутил над названием нового электрокара Porsche

Глава Tesla Илон Маск сыронизировал над названием нового электрокара Porsche Taycan.
AutoNews 04:54
Политика

Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РБК вчера в 20:20
Происшествия

Porsche насмерть сбил четырёх пешеходов в центре Берлина

Издание Berliner Morgenpost сообщает со ссылкой на очевидцев, что автомобиль двигался на большой скорости.
REGNUM 15:12
Экономика

Российские застройщики отказались работать по закону

С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
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