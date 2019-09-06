Владимир Путин проверил, как строятся новые объекты космодрома Восточный. На последовавшем совещании глава государства потребовал более ответственного отношения к "важнейшей стройке государственного значения". Он подчеркнул, что Россия должна быть на шаг впереди других стран в освоении космоса.

Футбол Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.

Политика Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.

Армия и оружие В Волгоградской области танкисты опустились под воду на 5 метров Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа, прибывшие из Ставропольского края на полигон Прудбой в Волгоградской области, выполнили вождение танков под водой, сообщают «Городские Вести» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Армия и оружие Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.

Кино Мультфильм «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании Британская сеть кинотеатров Vue Entertainment начнет показ полнометражной версии российского мультфильма «Маша и Медведь».

Экономика Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Футбол Влашич помог Хорватии разгромить Словакию Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Общество В Сочи расчистили дорогу от селя Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.

Космос Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".

Футбол Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией Ранее голами в поединке отличились шотландец Макгинн и россиянин Дзюба. На перерыв команды уходили, когда на табло был счет 1:1.

Происшествия В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Политика Путин проверит, как строится космодром Восточный Президент России Владимир Путин в пятницу побывает на космодроме Восточный, где посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

Экономика Безработица в США в августе ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,7% Безработица в США в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, сообщает министерство труда страны.

Шоу-бизнес Отпуск удался: Кристина Асмус призналась, что устала отдыхать 31-летняя артистка выложила снимок, как она стоит в широкополой шляпе и в купальнике Gucci на территории некого санатория.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Здоровье Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).