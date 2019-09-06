Политика
Российская газетаПутин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный
Владимир Путин проверил, как строятся новые объекты космодрома Восточный. На последовавшем совещании глава государства потребовал более ответственного отношения к "важнейшей стройке государственного значения". Он подчеркнул, что Россия должна быть на шаг впереди других стран в освоении космоса.
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Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
В столице открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино», сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском 11:41
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
Теннис
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Армия и оружие
В Волгоградской области танкисты опустились под воду на 5 метров
Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа, прибывшие из Ставропольского края на полигон Прудбой в Волгоградской области, выполнили вождение танков под водой, сообщают «Городские Вести» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
ИА Городские вести. Волгоград 04:45
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК 21:25
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Британская сеть кинотеатров Vue Entertainment начнет показ полнометражной версии российского мультфильма «Маша и Медведь».
Экономика сегодня 13:10
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Футбол
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт 17:00
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Футбол
Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией
Ранее голами в поединке отличились шотландец Макгинн и россиянин Дзюба. На перерыв команды уходили, когда на табло был счет 1:1.
Экономика сегодня 16:08
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Общество
Стало известно, какое влияние на Приморье окажет тайфун «Линлин»
Primpress.ru 19:07
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
Президент России Владимир Путин в пятницу побывает на космодроме Восточный, где посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
ТАСС вчера в 08:09
Экономика
Безработица в США в августе ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,7%
Безработица в США в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, сообщает министерство труда страны.
ПРАЙМ 09:29
Шоу-бизнес
Отпуск удался: Кристина Асмус призналась, что устала отдыхать
31-летняя артистка выложила снимок, как она стоит в широкополой шляпе и в купальнике Gucci на территории некого санатория.
Телепрограмма 12:04
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Здоровье
Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем
Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 00:11
Здоровье
Более 100 пациентов обследовали на Ставрополье благодаря телемедицине
Ставропольская правда 09:06
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26