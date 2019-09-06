Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный

Владимир Путин проверил, как строятся новые объекты космодрома Восточный. На последовавшем совещании глава государства потребовал более ответственного отношения к "важнейшей стройке государственного значения". Он подчеркнул, что Россия должна быть на шаг впереди других стран в освоении космоса.
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Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный

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Путин потребовал соблюдать все сроки строительства космодрома Восточный

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Коммерсантъ09:29

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РЕН ТВ10:07

Путин потребовал достроить «Восточный» в намеченные сроки

Московский Комсомолец08:28

Путин потребовал достроить Восточный в срок

РБК11:28

Путин потребовал достроить космодром Восточный в срок

Телеканал 360°08:32
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Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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Посольство России в Японии оценило представление этой страны в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан и считает его неприемлемым.
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