Политика
Российская газетаПутин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный
Владимир Путин проверил, как строятся новые объекты космодрома Восточный. На последовавшем совещании глава государства потребовал более ответственного отношения к "важнейшей стройке государственного значения". Он подчеркнул, что Россия должна быть на шаг впереди других стран в освоении космоса.
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Политика
Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Президент России Владимир Путин связывался с президентом США Джорджем Бушем 9 сентября 2001 года по телефону и предупреждал его о планирующемся теракте, заявил экс-сотрудник Джордж Биби в своей книге.
Хакасия-Информ вчера в 22:09
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта
Gazeta.SPb 17:36
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН 13:35
Футбол
Дзюба о матче с Шотландией: «Рубилово, рубилово, рубилово. Судья практически ничего не свистел»
Судья практически ничего не свистел. Вот такая мужская борьба, битва была с шотландцами.
Sports.ru 17:15
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Происшествия
Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3
На месте обрушения части здания на территории бывшего детского лагеря, произошедшего в подмосковном Сергиевом Посаде, спасатели обнаружили под обломами тела еще двух погибших, после чего число жертв ЧП возросло до трех – ранее было обнаружено и извлечено тело одного погибшего рабочего.
Вести.Ru 17:03
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны Киева
Экономика сегодня вчера в 15:02
Армия и оружие
Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го
Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.
Клопс 12:19
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Политика
Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 12:44
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Транспорт
В Петербурге к новой станции метро пустят автобусы
Новые станции петербургского метрополитена, которые сегодня открываются для работы в тестовом режиме, будут полностью вписаны в транспортную инфраструктуру города.
Российская газета вчера в 03:39
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Политика
Россия ответила Японии на представление из-за нового завода на Курилах
Посольство России в Японии оценило представление этой страны в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан и считает его неприемлемым.
МонаВиста 04:38
Общество
Сын Маслякова стал владельцем КВН
Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".
Газета.Ru 08:44
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Происшествия
Элла Памфилова отбивалась от грабителя стулом
Наша версия 06:18
Технологии
Феминистки обиделись на голосового помощника Siri
Журналистам стало известно, что Apple специально скорректировала ответы голосового помощника Siri так, чтобы он избегал тем феминизма и движения #MeToo, в рамках которого женщины обсуждают насилие.
Ferra 13:05
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra 07:09
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Экономика
Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, по сниженной процентной ставке.
Политическая Экспертиза вчера в 03:37
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57