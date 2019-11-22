Политика
РБКПутин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
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Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты09:43
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Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.
Игры
Релиз The Witcher 3 на Switch способствовал росту доходов CD Projekt
По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, способствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Здоровье
Малышева назвала ранние симптомы рака мозга
Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Здоровье
Врачи перечислили пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врачи перечислили пять самых бесполезных лекарств, которые обычно хранятся в домашних аптечках у жителей России.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Космос
«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой
Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Кино
У культового сериала «Игра престолов» есть альтернативная концовка
Норвежский актёр Кристофер Хивью широко известный как исполнитель роли одичалого Тормунда в культовом сериале «Игра престолов», признался, что их команда сняла альтернативную концовку сериала.
Политика
Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Гаджеты
Google хочет перевести Android на основное ядро Linux
По состоянию на февраль 2018 года общее ядро Android (в которое производители вносят дополнительные изменения) имеет более 32 000 дополнений и более 1500 удалений по сравнению с основной версией Linux 4.14.0.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал плавающих детей под песню Пугачевой
Шоумен опубликовал ролик, на котором двойняшки показывают трюки в бассейне под хит Аллы Пугачёвой.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Общество
Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Технологии
Google закрывает ещё один сервис
Официальная поддержка Google Cloud Print прекратится с 31 декабря 2020 года, а начиная с 1 января 2021 года устройствам будет закрыт доступ к сервису.
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Здоровье
Скворцова проконтролирует пересадку почек нуждающимся детям
Политика
Александр Вучич прокомментировал «шпионский скандал» в Сербии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения сербских СМИ, отметив, что отношения между Россией и Сербией носят особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, и на это ничто не сможет повлиять.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Космос
Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации
Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.