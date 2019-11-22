Политика

РБКРБКПутин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
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Путин поручил сделать экономический рост более устойчивым

Коммерсантъ22 ноября в 11:33

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

RT на русском22 ноября в 10:36

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43

Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

Известия22 ноября в 10:16

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики

РИА Новости22 ноября в 10:02

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

РБК22 ноября в 10:36

Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

ТАСС22 ноября в 09:36
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
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Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
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Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 22:25
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Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

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Купавшаяся в ледяной купели «голая» Волочкова получила травму

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До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки

Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.
Дни24 04:07
Общество

В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

Интерфакс 03:29
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Болельщики голландского футбольного клуба "Витесс" требуют отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.
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«Детройт» уступил дома «Каролине» в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на выезде одолел "Детройт Ред Уингз".
Газета.Ru 01:13
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Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:37
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Врачи предупредили МВД Британии о возможной смерти Ассанжа в тюрьме

Группа медиков направила открытое письмо на имя министра внутренних дел Великобритании Прити Патела, в котором предупредили его о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
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Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru вчера в 13:00
Происшествия

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

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Имя нового робота «Роскосмоса» совпало с именем внука Рогозина

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Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
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Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

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Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
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Обезьян с Украины задержали под Ростовом-на-Дону

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Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".
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Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

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ФК «Ростов» подаст жалобу на судейство в матче с «Динамо»

ФК «Ростов» собирается подать жалобу на работу судей в матче 17-го тура РПЛ с московским «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
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В Черном море утонули 14 тысяч овец

В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
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Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
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Twitter заблокировал российский аккаунт «Хорошие новости»

Авторы канала «Хорошие новости» сообщили о блокировке своего аккаунта в Twitter. Это произошло без объяснения причин.
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Гендиректор РУСАДА рассказал, кто подставил российских спортсменов.
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