Политика

РБКРБКПутин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
Читать в источнике
Комментировать410

Подробнее о событии

Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики

Российская газета10:07

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

РБК10:36

Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

Известия10:16

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

RT на русском10:36

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики

РИА Новости10:02

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

Будущее России. Национальные проекты09:43

Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

ТАСС09:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Спорт

Совет IAAF приостановил процесс восстановления ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решения приостановить процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 14:25
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-главу подмосковного Чехова

Известия 09:43
Хоккей

«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
БИЗНЕС Online 11:46
Политика

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04
Шоу-бизнес

Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева

37-летняя артистка прокомментировала слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе.
Privet-Rostov.ru 12:14
Армия и оружие

Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной

Политика Соединенных Штатов в отношении нефтяных месторождений в Сирии не является противозаконной, считает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости 14:05
Общество

Берлускони госпитализировали после падения

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в клинику после того, как упал в Загребе во время конгресса Европейской народной партии, сообщает La Repubblica.
РБК 13:14
Футбол

Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

RT на русском 13:30
Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

Интерфакс-Спорт вчера в 04:56
Армия и оружие

Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса

В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Rusvesna.su 11:13
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня 00:38
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Политика

В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
RT на русском 11:49
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

Вести.Ru 14:18
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Известия 08:16
Гаджеты

Какая модель GeForce GTX 1650 Super самая быстрая из коробки

Компания Nvidia сегодня должна полноценно представить видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Мы уже знаем о карте всё, кроме цены.
iXBT.com 05:54
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Известия 13:22
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Армия и оружие

Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году

Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М.
Российская газета 03:43
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Игры

Релиз The Witcher 3 на Switch поспособствовал росту доходов CD Projekt

По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, поспособствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Игромания.ру 06:25
Кино

Режиссер Тодд Филлипс снимет продолжение «Джокера»

Вечерняя Москва 20 ноября в 13:21
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
РБК 05:11
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 19 ноября в 09:00
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Общество

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
РБК 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное