Политика
РБКПутин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
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Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты09:43
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
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Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова, который более 40 лет был его художественным руководителем.
Транспорт
Путин примет участие в церемонии открытия МЦД
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по Московским центральным диаметрам (МЦД).
Политика
В Госдуме назвали бессмысленным план Зеленского вернуть Крым
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Врач: что поможет пережить аномальное атмосферное давление
Даже если артериальное давление в норме, подчеркнула врач.
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Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
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Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
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Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
В пресс-службе мэрии пояснили, что причиной увольнения стал пост в социальных сетях с оскорбительными высказываниями в адрес жителей Петрозаводска, унижающими их честь и достоинство.
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Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Происшествия
Силовики задержали подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена
Следователи задержали пятерых человек по подозрению к причастности к совершению заказного убийства предпринимателя в Рязанской области.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Здоровье
Уволенный трансплантолог Каабак сообщил о встрече со Скворцовой
Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщил РБК, что его пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
Общество
МИД Швеции пожаловался на страх россиян перед посещением страны
Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы, в частности, россияне, не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Немецкий кардиолог рассеял мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Врач-кардиолог Хериберт Брюк из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии развеял популярные мифы о влиянии разных продуктов на сердце.
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Боксер Флойд Мейвезер возвращается на ринг
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер решил возобновить карьеру. Возвращение 42-летнего Мейвезера на ринг стоит ожидать в 2020 году.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе
Политика
Зеленский пообещал вернуть унитазы на прибывшие из России корабли
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.