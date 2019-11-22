Политика
РБКПутин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
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Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проектывчера в 09:43
Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики
Российская газетавчера в 10:07
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