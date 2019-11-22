Политика
РБКПутин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
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Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики
Российская газетавчера в 10:07
Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проектывчера в 09:43
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Политика
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Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
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Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
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МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
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На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Теннис
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Происшествия
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«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
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Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Общество
Анатолий Вассерман прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
С Ford F-150, выступающим в качестве самого продаваемого автомобиля в Америке, и электрическими конкурентами, такими как Bollinger и Rivian, выходящими в сегмент, Tesla, безусловно, стремится занять свою позицию в доходном сегменте пикапов.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Общество
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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Обезглавленное тело мужчины в женской одежде нашли в российском городе
Обезглавленное тело мужчины в женской одежде обнаружили на железнодорожных путях в Чите.
Политика
Фадеев, Карелин и Немов вышли из Высшего совета ЕР
Новый глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, борец Александр Карелин и спортсмен, олимпийский чемпион Алексей Немов вышли из состава Высшего совета "Единой России", решение принято на съезде партии в субботу.
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Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Футбол
«Ахмат» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
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Российский военный спутник сгорел в атмосфере
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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
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