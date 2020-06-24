Экономика
НабатПутин предложил повысить НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин отметил, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% казалась несправедливой, однако была необходимой в тех условиях, когда она появилась.
Читать в источнике
Оценить3,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами
BFM.ru24 июня в 13:08
Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время
Взгляд.ру24 июня в 02:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 18:44, Ашберн
Наука
В Тихом океане нашли новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
Evo-rus.com вчера в 02:16
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Футбол
«Динамо» и ЦСКА не забили мячей в матче 24-го тура РПЛ
RT на русском 16:54
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства.
РБК вчера в 17:47
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Футбол
Дзюба написал пост о юных фанатах
ProstoProSport 16:59
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Кино
У второго сезона «Пацанов» появились трейлер и дата премьеры
Премьера первого сезона состоялась в июле прошлого года.
Российская газета 07:30
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Общество
Илон Маск пошутил по поводу выхода GTA 6
Российская газета вчера в 07:20
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано
Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
RT на русском 18:00
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Футбол
Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
Бомбардир.ру 13:37
Наука
В Британии создали охлаждающую одежду
Во время эксперимента ученые обнаружили, что графен может беспрепятственно пропускать и задерживать тепло, которое исходит от тела.
Rusargument 15:46
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Футбольный клуб «Ростов» в матче 24 тура на «Ростов-Арене» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1. «Ростов» вышел в боевом составе, но недосчитался пятерых игроков, у которых 17 июня заподозрили коронавирус Денниса Хаджикадунича, Арсения Логашова, Ивелина Попова, Матиаса Норманна и Романа Еременко.
161.ru 14:56
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56