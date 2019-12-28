Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.

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Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

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Единоборства Емельяненко прокомментировал свою победу над Джексоном Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

Происшествия У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.

Общество Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».

Общество Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.