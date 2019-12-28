Общество
Политическая ЭкспертизаПутин повысил в России минимальный размер оплаты труда
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
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Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто
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