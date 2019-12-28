Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин повысил в России минимальный размер оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

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