Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваВладимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ повлечёт за собой рост заработных плат, различных компенсаций и социальных выплат.
Читать в источнике
Комментировать1455

Подробнее о событии

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда

Московский Комсомолец03:01

Путин подписал закон о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 09:54

Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ruвчера в 10:46

МРОТ повысят с 1 января

Вести.Ruвчера в 09:30

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русскомвчера в 09:20

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАССвчера в 09:06

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

Операторы платежных систем начнут сообщать о блокировке счетов

Глава государства Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем сообщать своим клиентам о блокировке денежных средств на их счетах в тот же день.
МР7.ру 04:56
Происшествия

В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга

ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Вести.Ru 03:08
Происшествия

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество

С Галиной Волчек простились в Москве

В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре простились с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.
Газета.Ru 06:14
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Известия вчера в 21:26
Авто

В России назвали самые популярные кроссоверы стоимостью 4-5 млн рублей

В России самым популярным кроссовером со средневзвешенной ценой от 4 до 5 млн руб. стал Volkswagen Touareg.
AutoNews 26 декабря в 10:26
Политика

Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом

Российская газета 04:29
Единоборства

Александр Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова

33-летний Исмаилов последний бой провел на турнире ACA 99 против Артема Фролова 27 сентября.
Советский спорт вчера в 13:19
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости вчера в 15:17
Происшествия

В Омске нашли обезглавленное тело мужчины, жаловавшегося на Росгвардию

Обезглавленное тело было найдено в районе станции Привокзальная.
RuNews24.ru 27 декабря в 08:14
Политика

Санкции США против «Турецкого потока» не повлияют на сроки его запуска - Ищенко

На прошлой неделе президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Украина.ру вчера в 05:18
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Путин отметил, что строители моста "сами счастливы за результат, которого добились".
Вести.Ru 05:24
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Фигурное катание

Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января.
Российская газета 00:33
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

РБК 04:52
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» назвал Андрея Малахова проституткой

РИА Новости вчера в 20:39
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Происшествия

Двое детей стали жертвами пожара в Иркутской области

Известия 01:25
Происшествия

Падение канатоходца в Тольятти попало на видео

РИА Новости 04:02
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия 27 декабря в 17:25
Армия и оружие

Россия, Иран и КНР проводят совместные учения в Индийском океане

RT на русском 27 декабря в 07:08
Технологии

VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты

News.ru 27 декабря в 02:25
Космос

NASA представило космический аппарат «Mars 2020»

REGNUM вчера в 09:48
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС 05:15
Биатлон

Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

РИА Новости 03:07
Авто

Экс-ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто

Московский Комсомолец 05:46
Общество

УАЗ выпустит кемпер на базе «Буханки»

Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
32CARS.ru 26 декабря в 08:54
Единоборства

Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа

25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.
Allboxing.ru 00:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное