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Говорит МоскваВладимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ повлечёт за собой рост заработных плат, различных компенсаций и социальных выплат.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
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