Общество
МР7.руПутин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Речь идет о россиянах, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год. Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Общество
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Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
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Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
Замана вчера в 13:30
Общество
Трассу под Барнаулом перекрыли пикетчики в знак протеста
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