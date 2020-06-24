с чего всё началось

Речь идет о россиянах, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год. Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,1K

Политика Путин оценил парад Победы жестом Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие. 24

Политика Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,3K

Политика Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. 31

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд. 874

Экономика Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. 186

Футбол Вагнер Лав: не смогли договориться с ЦСКА Бразильский нападающий Вагнер Лав не вернется в ЦСКА: 36-летний форвард не сумел договориться с армейцами о контракте.

Экономика «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. 288

Наука В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33. 94