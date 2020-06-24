Общество
МР7.руПутин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Речь идет о россиянах, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год. Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.РБКвчера в 17:28
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