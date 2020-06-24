Общество
МР7.руПутин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Речь идет о россиянах, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год. Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Читать в источнике
Оценить3,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Общество
В России предложили план по возобновлению международного авиасообщения
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России.
Lenta.ru 22:02
Происшествия
Пилоты разбившегося в Пакистане самолета увлеклись беседой о COVID-19
Пилоты самолета «Пакистанских международных авиалиний», потерпевшего крушение в мае, были отвлечены беседой о коронавирусе.
Известия 12:09
Армия и оружие
Площадь Советов в Улан-Удэ оцепили во время парада
Вся площадь с утра была оцеплена сотрудниками полиции, дружинниками, военной полиции.
Байкал-Daily 00:31
Экономика
Голикова сочла маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, назвала маленьким доход россиян, которые получают среднюю зарплату по стране.
Профиль 22 июня в 14:22
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
Дуда: американские войска охраняют инвестиции США
Варшава, 25 июня 2020, 05:22 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что нахождение вооруженных сил США в стране, является дополнительной гарантией безопасности американских инвестиций.
REGNUM 22:22
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту стрельбы в Благовещенске
Прокуратура Благовещенска инициировала проверку по факту произошедшей в микрорайоне массовой драки со стрельбой.
ИА Порт Амур 22:32
Наука
Из морской звезды были выделены новые противоопухолевые вещества
Группе ученых удалось выделить из морской звезды Ceramaster patagonicus четыре новых биологически активных вещества-стероида, которые обладают противоопухолевой активностью по отношению к клеткам рака молочной железы и толстого кишечника.
Rusargument вчера в 16:26
Происшествия
Мальчик в Магадане упал со скалы из-за красивой фотографии
Спасатели Магадана 24 июня около 16:22 выехали в район зоны отдыха «Горняк» по сообщению о ребёнке, упавшем со скалы, – сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд.
Московский Комсомолец Колыма 21:54
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Спорт
WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформ
Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с требованием к Конгрессу изучить отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не примет меры по своему реформированию.
Инфорос 08:24
Кино
Роберт Дауни-младший может сняться в «Пиратах Карибского моря»
ФАН 22 июня в 10:29
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Экономика
С 1 июля экономика России останется без господдержки
Меры господдержки экономики, введенные правительством на фоне коронавирусного кризиса, на фоне падения цен на нефть привели к разбалансировке бюджетной системы, заявил на конференции инвесторов «Ренессанс Капитала» во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев, напомнив, что большинство мер господдержки экономики прекратят свое действие с 1 июля, сообщает Finanz.ru.
SakhaNews вчера в 07:57
Происшествия
Спасатели обнаружили вещи пропавших на Камчатке моряков
Документы, баулы и рюкзаки, принадлежавшие морякам, пропавшим в Авачинской бухте, удалось обнаружить спасателям в ходе поисков.
Российская газета 20:39
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Специалист отмечает, что наибольшую опасность для ног летом с этой точки зрения представляют сланцы.
РИА Новости 20:14
Происшествия
Тягач и трактор столкнулись в Приамурье
По предварительной информации, дорогу не поделили тягач Freightliner и трактор МТЗ-80.
ИА Порт Амур 21:53
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55