Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

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Около 60 млрд рублей направят тяжело больным детям за счёт увеличения НДФЛ

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Налог для москвичей: пять последствий решения Путина повысить НДФЛ до 15%

Forbesвчера в 14:32
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Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Общество

Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса

Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
Московский Комсомолец 08:27
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета 22 июня в 11:17
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Путин поднял тост за будущие победы

Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность

Государственная премия России за 2019 г. за достижения в области гуманитарной деятельности, которую получил Хабенский, составляет 10 млн руб. Традиционно президент вручает государственные премии 12 июня.
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Уголовное дело обвиняемого в растрате экс-главы «Русгидро» прекращено

Уголовное дело бывшего главы компании "Русгидро" Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено.
ТАСС 07:39
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
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Общество

Путин подписал указ о новой выплате семьям с детьми

Вчера, 23 июня, президент подписал указ о новой разовой выплате для семей с детьми.
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Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю

Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
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Политика

Сбивший MH17 ЗРК «Бук» мог принадлежать украинской армии

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Политика

Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
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Армия и оружие

Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию

Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.
Lenta.ru 08:40
Экономика

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
Газета.Ru 09:24
Армия и оружие

Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об инциденте с фрегатами Турции и Франции, произошедшем у берегов Ливии, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 14:45
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
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Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки».
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Футбол

Игроки и тренеры «Локомотива» изолировались на базе

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" переселились на клубную базу в Баковке, где будут находиться в режиме самоизоляции, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:50
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Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

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Общество

В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим

Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер.
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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Посетивший парад Победы певец Лещенко испугался за ветеранов

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