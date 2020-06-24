Общество
КоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Общество
Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса
Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
Московский Комсомолец 08:27
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета 22 июня в 11:17
Политика
Путин поднял тост за будущие победы
Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили в компании звезды сериала Папины дочки
Павел Прилучный, известный актёр, звезда сериала «Мажор», «Закрытая школа» и «В клетке» недавно официально расторг брак с актрисой Агатой Муцениеце.
SM News 09:09
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
Общество
Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность
Государственная премия России за 2019 г. за достижения в области гуманитарной деятельности, которую получил Хабенский, составляет 10 млн руб. Традиционно президент вручает государственные премии 12 июня.
Ведомости 08:27
Происшествия
Уголовное дело обвиняемого в растрате экс-главы «Русгидро» прекращено
Уголовное дело бывшего главы компании "Русгидро" Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено.
ТАСС 07:39
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Общество
Путин подписал указ о новой выплате семьям с детьми
Вчера, 23 июня, президент подписал указ о новой разовой выплате для семей с детьми.
SMINEWS в Иванове вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю
Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
Политика
Сбивший MH17 ЗРК «Бук» мог принадлежать украинской армии
ФАН вчера в 07:30
Политика
Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
Армия и оружие
Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию
Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.
Lenta.ru 08:40
Экономика
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
Газета.Ru 09:24
Армия и оружие
Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об инциденте с фрегатами Турции и Франции, произошедшем у берегов Ливии, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
Футбол
Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»
Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки».
Sports.ru 08:20
Футбол
Игроки и тренеры «Локомотива» изолировались на базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" переселились на клубную базу в Баковке, где будут находиться в режиме самоизоляции, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:50
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Общество
В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим
Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер.
Двина Сегодня 07:09
Происшествия
В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
RT на русском вчера в 09:52
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Шоу-бизнес
Посетивший парад Победы певец Лещенко испугался за ветеранов
Московский Комсомолец 06:34