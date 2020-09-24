Путин поддержал повышение налогов в общей сложности на 500 млрд руб. с 2021 года. Он назвал это «оправданным и назревшим шагом», а также «справедливым и нравственно обоснованным». В 2021 году правительство ожидает, что поступления в бюджет увеличатся на 1 трлн руб. – с 17,8 до 18,8 трлн руб.

Владимир Путин Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы. С 1 января 2021 года суммы доходов граждан, превышающие 5 млн рублей в год, будут облагаться повышенным налогом в размере 15%. Это даст дополнительно порядка 60 млрд рублей в бюджет.