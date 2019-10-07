Политика

REGNUMREGNUMПутин повысил зарплату себе и Медведеву

Заработные платы президента России и председателя правительства индексируются с целью обеспечения социальных гарантий. Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
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